У Шуфрича для жизни 8 га земли и 6 квартир

Текст соответствующего документа есть в распоряжении «Комментариев».

Доходы Шуфрича состоят из 133,2 тыс. гривен зарплаты, 74,7 млн. грн. – наследство, 908,3 тыс. грн. – доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества, 3 млн. грн. – доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Заместитель секретаря СНБО владеет двумя земельными участками – 0,1 га и 8 га, жилым домом – 53 кв.м. и шестью квартирами – 128 кв.м., 65 кв.м., 68 кв.м., 308 кв.м., 122 кв.м., 83 кв.м.

Шуфрич владеет автомобилем «Landrover» 2008 года.

На счетах в банках у него 241,5 тыс. грн.