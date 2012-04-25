У Шуфрича для жизни 8 га земли и 6 квартир
21:02, 25 апреля 2012Политика
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Заместитель секретаря СНБО Нестор Шуфрич задекларировал 78 млн. 794 тыс. гривен доходов в 2011 году
Нестор Шуфрич получил в наследство 74,7 млн грн в 2011
Текст соответствующего документа есть в распоряжении «Комментариев».
Доходы Шуфрича состоят из 133,2 тыс. гривен зарплаты, 74,7 млн. грн. – наследство, 908,3 тыс. грн. – доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества, 3 млн. грн. – доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
Заместитель секретаря СНБО владеет двумя земельными участками – 0,1 га и 8 га, жилым домом – 53 кв.м. и шестью квартирами – 128 кв.м., 65 кв.м., 68 кв.м., 308 кв.м., 122 кв.м., 83 кв.м.
Шуфрич владеет автомобилем «Landrover» 2008 года.
На счетах в банках у него 241,5 тыс. грн.
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