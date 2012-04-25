В Европарламенте призывают Тимошенко не рисковать жизнью

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Это тяжело больная женщина, которой не дают лечиться у медиков, которым она доверяет. Ее с использованием силы отправили в больницу, к которой у нее нет доверия. Применяется ужасное физическое и психологическое давление от власти, которая с точки зрения правового государства делает все неправильно. Поэтому я понимаю шаги госпожи Тимошенко, но хотел бы попросить ее не голодать. Мы поддерживаем ее всеми возможными способами, но она не должна подвергать опасности свою жизнь. Ведь это - только в интересах Януковича", - сказал Э.Брок в интервью Deutsche Welle.

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам отметил, что Европа пытается сделать "все возможное" относительно политзаключенных в Украине. "Мы пытаемся сделать все возможное. Она не принесет пользы ни своей стране, ни себе самой этой голодовкой. Это на руку лишь Януковичу, который здесь просто нарушает права человека", - отметил он.

"Мы должны следить, чтобы Украина не получила подпись под Соглашением об ассоциации. И чем дальше, тем более маловероятным это становится. Мы знаем, насколько проблемным является этот вопрос по многим причинам. Янукович не должен это дальше заострять. Оппозиция должна иметь право быть на свободе. Сфабрикованные, безосновательные дела или те, по которым избежал срок давности, не должны использоваться для того, чтобы запраторить оппозицию в тюрьму", - подчеркнул Э.Брок.

По его словам, власть Украины использует правосудие, чтобы нейтрализовать своих политических соперников, не допустить их к выборам из-за опасений собственной политической непопулярности.

"В известной степени, это также личная месть. И одно, и другое – это неприемлемые причины в пределах правового и демократического государства", - отметил евродепутат.