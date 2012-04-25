Президент ПАСЕ требует немедленно пустить к Тимошенко дипломатов
Жан Клод Миньон обратился к украинской власти с просьбой «немедленно предоставить разрешение представителям международного дипломатического сообщества посетить Ю.Тимошенко».
Президент ПАСЕ Жан Клод Миньон выразил глубокую обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Юлии Тимошенко и ее решением объявить голодовку в ответ на насилие и издевательства, которые она терпит. Он призывает власти Украины немедленно предоставить разрешение представителям международного дипломатического сообщества посетить Ю.Тимошенко.
Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ПАСЕ.
«Получив информацию об ухудшении состояния здоровья Ю.Тимошенко, я встретился в Страсбурге с Послом Украины в Совете Европы и с членами украинской делегации в нашей Ассамблее», - сообщил Ж.К.Миньон.
«Оказалось, что состояние здоровья Ю.Тимошенко значительно ухудшилось за последние несколько часов и ее решение объявить голодовку только ухудшит ситуацию», - подчеркнул он.
Президент ПАСЕ обратился к украинской власти с просьбой «немедленно предоставить разрешение представителям международного дипломатического сообщества посетить Ю.Тимошенко».
«Кроме того, сейчас крайне необходимо ее обследование независимыми врачами и обеспечение лечения, в котором она нуждается», - заявил Ж.К.Миньон.
«Наконец, я бы хотел еще раз повторить призыв нашей Ассамблеи, который был сделан в январе, относительно снятия обвинений против бывших украинских членов правительства, включая бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко», - подчеркнул Президент ПАСЕ.