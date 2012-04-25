Томенко: было бы аморально говорить о кандидатуре Ющенко

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба заместителя председателя ВР.

По словам Н.Томенко, «с одной стороны кандидаты, которые попадут в объединенный список и список в мажоритарных округах, должны иметь поддержку общества, а с другой стороны - это должны быть люди, которые на протяжении периода пребывания при власти команды Виктора Януковича подтвердили, что действуют как системная, последовательная и принципиальная оппозиция».

Н.Томенко считает обязательными эти два фактора и профессиональную подготовку, которая бы давала возможность работать в высшем законодательном органе Украины.

По его словам, исходя из этих факторов, снимаются очень много вопросов, которые сегодня обсуждаются в обществе. В частности, Н.Томенко отмечает, что «мы готовы поддерживать всех активных деятелей политических партий, вошедших в КСД или по мажоритарным округам, или по списку».

В то же время, добавил М.Томенко, «те люди, которые де-юре состоят в оппозиционных партиях, а де-факто работают с властью, безусловно, не будут представлены в нашем списке».

Для примера он сказал, что сегодня было бы «неправильно и аморально говорить о поддержке оппозицией кандидатуры экс-Президента Украины Виктора Ющенко, который де-факто работает в команде Виктора Януковича».

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Как сообщал УНИАН, партии «Батьківщина» и «Фронт Змін» подписали Декларацию единства для победы на парламентских выборах.

Согласно документу, партии намерены сформировать общий список кандидатов в депутаты на парламентские выборы и согласовывают своих кандидатов в мажоритарных округах. Законодательство запрещает участие блоков в выборах, поэтому единый список будет сформирован на основе партии «Батьківщина» как более рейтинговой оппозиционной силы».