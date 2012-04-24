Ефремов пообещал не выбивать оппозиционеров из Рады ночью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил в интервью журналистам.

«Этим вопросом (речь идет о разблокировании работы ВР – УНИАН) мы точно не собираемся заниматься, поэтому можете спать спокойно», - сказал он.

На уточняющий вопрос, планируется ли разблокирование на четверг, А.Ефремов ответил: «Давайте еще среду переживем, а потом будем принимать решение по четвергу».

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли большинство прибегать к силовому варианту захвата трибуны и президиума ВР, А.Ефремов ответил: «Мы не прибегаем к силовому варианту разблокирования парламента, мы будем обеспечивать работу парламента, а для этого найдем соответствующее направление в работе».