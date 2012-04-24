Ефремов пообещал не выбивать оппозиционеров из Рады ночью
20:22, 24 апреля 2012Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что парламентское большинство сегодня ночью не будет предпринимать попыток разблокировать работу Верховной Рады.
Александр Ефремов сказал, что все могут спать спокойно
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил в интервью журналистам.
«Этим вопросом (речь идет о разблокировании работы ВР – УНИАН) мы точно не собираемся заниматься, поэтому можете спать спокойно», - сказал он.
На уточняющий вопрос, планируется ли разблокирование на четверг, А.Ефремов ответил: «Давайте еще среду переживем, а потом будем принимать решение по четвергу».
На уточняющий вопрос журналиста, будет ли большинство прибегать к силовому варианту захвата трибуны и президиума ВР, А.Ефремов ответил: «Мы не прибегаем к силовому варианту разблокирования парламента, мы будем обеспечивать работу парламента, а для этого найдем соответствующее направление в работе».
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