Лутковскую официально объявили омбудсманом

В парламенте официально объявили о назначении Валерии Лутковской Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель счетной комиссии Николай Шершун.

Н.Шершун сделал объявление непосредственно со своего рабочего места, поскольку трибуну ВР заблокировали депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина», которые постоянно скандировали: «Позор!».

За избрание В.Лутковской проголосовали 252 народных депутата.