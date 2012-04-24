Сухой: Лутковскую назначили омбудсманом
13:37, 24 апреля 2012Политика
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За кандидатуру Валерии Лутковской на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека проголосовали 252 народных депутата.
|Сухой сам считал голоса
Он отметил, что взяли бюллетени для голосования 269 народных депутатов. «За» проголосовали 252. По его словам, три бюллетеня признаны недействительными, а 14 народных депутатов не поддержали ни одной кандидатуры.
Таким образом В.Лутковская избрана омбудсманом.
Как известно, на голосование вносилась одна кандидатура.
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