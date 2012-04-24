Сухой: Лутковскую назначили омбудсманом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат, член Счетной комиссии ВР Ярослав Сухой (фракция Партии регионов).

Он отметил, что взяли бюллетени для голосования 269 народных депутатов. «За» проголосовали 252. По его словам, три бюллетеня признаны недействительными, а 14 народных депутатов не поддержали ни одной кандидатуры.

Таким образом В.Лутковская избрана омбудсманом.

Как известно, на голосование вносилась одна кандидатура.