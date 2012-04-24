Штат столичной власти сократят на 10%

Это предусмотрено проектом решения Киевского городского совета, который будет вынесен на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Как мы и обещали, в настоящее время переходим к конкретным шагам административной реформы в столице. В результате такой реструктуризации город будет экономить десятки миллионов гривен в год. При этом работа КГГА будет значительно проще и более прозрачной. Эти шаги направлены, прежде всего, на преодоление бюрократии и коррупции», – прокомментировал проект решения председатель КГГА А.Попов.

Напомним, ближайшая сессия Киевсовета запланирована на 26 апреля.