Тюремщики просят Богатыреву определить, может ли Тимошенко быть в суде
09:35, 24 апреля 2012Политика
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Первый заместитель председателя государственной пенитенциарной службы С. Сидоренко, который подписал письмо, отмечает, что присутствие Тимошенко в зале судебных заседаний является обязательным.
|Богатырева должна решить, может ли Тимошенко быть в суде
Государственная пенитенциарная служба обратилась к министру здравоохранения Раисе Богатыревой с просьбой дать заключение о возможности доставки Юлии Тимошенко на заседание суда и, "соответственно, ее участия в судебном процессе по медицинским показаниям".
|Письмо к Богатыревой подписал первый заместитель главы ГПСУ
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