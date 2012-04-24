Тюремщики просят Богатыреву определить, может ли Тимошенко быть в суде

09:35, 24 апреля 2012
Политика
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Первый заместитель председателя государственной пенитенциарной службы С. Сидоренко, который подписал письмо, отмечает, что присутствие Тимошенко в зале судебных заседаний является обязательным.  

Государственная пенитенциарная служба обратилась к министру здравоохранения Раисе Богатыревой с просьбой дать заключение о возможности доставки Юлии Тимошенко на заседание суда и, "соответственно, ее участия в судебном процессе по медицинским показаниям".

 

Лист до Богатирьової підписав перший заступник голови ДПСУ
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