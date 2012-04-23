Оппозиция отметила годовщину Харьковских соглашений

На митинге они выразили свою негативную позицию относительно подписания два года назад так называемых Харьковских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, во время митинга, который проходил возле ОГА, выступили председатели областных ячеек партий. Участники акции держали транспаранты с надписями: «Харьковские соглашения – иго для Украины», «Мы заставим власть с нами считаться», «Мы говорим – НЕТ нарушением Конституции» и тому подобное.

Активисты партии «Фронта Змін» поставили возле лестницы в здание облгосадминистрации макет «российской газовой трубы» с двумя вентилями, которые символизируют манипулирование Россией ценами на газ для Украины.

Как заявил на митинге председатель областной организации «Фронт Змін» Максим Бурбак: «Россия получила возможность находиться со своим флотом в Крыму до 2042 года, вместо этого меньшую цену за газ Украина платить не стала. Поэтому все оппозиционные силы сегодня выражают свое негативное отношение к недальновидной политике руководителей государства. Два года назад - «Харьковские соглашения», сегодня - социальные инициативы, и каждый раз – сплошная ложь со стороны правящей партии».

Председатель областной организации партии "Батьківщина" Иван Мунтян отметил «абсурдность нового суда» над лидером партии Юлией Тимошенко и беспочвенность обвинений в ее адрес.

В конце митинга участники единогласно приняли резолюцию, в которой осудили Харьковские соглашения и выразили уверенность в своей победе на будущих парламентских выборах.