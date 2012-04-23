ЦИК предостерегает политиков от предвыборной гречки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в принятом сегодня разъяснении ЦИК о порядке проведения избирательной агитации.

«Запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, заведениям, учреждениям, организациям средств либо безвозмездно или на льготных условиях товаров (кроме тех, которые содержат партийную символику и стоимость которых не превышает 3% минимального размера заработной платы), а также на таких условиях услуг, работ, ценных бумаг и тому подобное», - говорится в разъяснении ЦИК.

ЦИК напомнила, что проведение агитации с предоставлением бесплатной помощи избирателям является «непрямим подкупом избирателей».

«Лица, виновные в нарушении законодательства, будут привлекаться к уголовной, административной или иной ответственности в соответствии с порядком, установленным законом», - подчеркивается в разъяснении ЦИК.