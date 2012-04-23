Власенко не пускают к Тимошенко, потому что «санитарный день»

В связи с проведением в Качановской исправительной колонии «санитарного дня» защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко не сможет встретиться со своей подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин.

Он отметил, что «санитарные дни» в исправительном учреждении проходят регулярно.