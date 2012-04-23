Власенко не пускают к Тимошенко, потому что «санитарный день»
13:40, 23 апреля 2012Политика
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В соответствии с правилами, в этот день не проводятся краткосрочные свидания, встречи адвокатов со своими подзащитными, а также не принимаются передачи для осужденных.
Сергею Власенко отказали во встрече Тимошенко
В связи с проведением в Качановской исправительной колонии «санитарного дня» защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко не сможет встретиться со своей подзащитной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин.
Он отметил, что «санитарные дни» в исправительном учреждении проходят регулярно.
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