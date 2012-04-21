Тимошенко: Нельзя ввести вегетарианство там, где правят каннибалы

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призывает всех независимых экспертов по конституционному праву отказаться от участия в Конституционной ассамблее, чтобы не допустить легализации построения в Украине «конституционной автократии».

"Нельзя ввести вегетарианство там, где правят каннибалы. Именно поэтому я еще раз призываю оппозицию, ответственных общественных деятелей, независимых ученых и политиков не принимать участия в конституционной ассамблее имени Януковича и не легализировать его план построения конституционной автократии. Как бы ни пытался Янукович внедрять какие-то реформы, у него всегда выходит глубокое «Межигорье", - сказала Ю.Тимошенко в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

Экс-премьер подчеркнула, что всегда придерживалась той точки зрения, что модель политического строя государства должна быть логичной, сбалансированной, с надежным распределением власти, с работающими механизмами сдерживаний и противовесов, действенной системой ответственности всех ветвей власти перед гражданским обществом. "По таким принципам может быть организована как парламентская, так и президентская форма правления. Но может быть и наоборот - бездарно организована как первая, так и вторая", - считает она, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

"Согласитесь, что президентские формы правления, скажем, в Украине и в США отличаются между собой так же, приблизительно, как грубая подделка и шедевр конституционного устройства, хотя и называются одинаково. В то же время, если сравнивать президентскую форму правления в США и парламентские формы правления в некоторых европейских странах (Германии, Великобритании), то найдем значительно больше общего, чем в первом примере", - отметила экс-премьер.

Ю.Тимошенко убеждена, что при внесении изменений в Конституцию необходимо учитывать ментальность украинского народа, который в результате всех эволюционно-исторических процессов крепко держится за свое право избирать Президента всенародно. "И я не назову такого политика или партии, которые бы без потери авторитета предложили забрать это право у народа и передать народным депутатам. Потому, я думаю, что право людей на всенародное избрание Президента Украины должно быть сохранено, но со всеми составляющими настоящей демократии", - отметила она.

"Очевидно, что все эти демократические преобразования невозможно осуществить сейчас, когда действующий режим уверенно гребет в другую от демократии сторону. Это нереально", - заявила Ю.Тимошенко.