СМИ: штаб Партии регионов на выборах возглавит Клюев

В понедельник, 23 апреля, в кинотеатре «Зоряный» состоится политсовет Партии регионов, на которой официально будут распределены роли на период предвыборной кампании.

По информации ZN.UA, секретаря СНБОУ Андрея Клюева официально назначат руководителем штаба ПР на парламентских выборах. Одни источники утверждают, что Клюев доказал свою незаменимость на этом посту и президент вынужден был вернуть к штурвалу любимца партии, способного организовать любой процесс и разрулить любой конфликт интересов. Другие убеждены, что Клюева возвращают в качестве «козла отпущения», с тем, чтобы было кого принести в жертву разгневанному качеством выборов Западу.

В пользу вероятного назначения свидетельствует тот факт, что секретарь СНБОУ Андрей Клюев в ближайшее время планирует уйти в длительный отпуск, - отмечает издание.

Как утверждают источники Зеркала недели, каждого мажоритарщика и «списочника» утверждать будет лично Виктор Янукович, а ключ от тумбочки будет в руках не главы штаба, а главы НБУ Сергея Арбузова.

Планируется, что список Партии регионов, вопреки 70%-у антирейтингу, возглавит Николай Азаров, пишет ZN.UA.

Цель руководящей партии относительно результатов по спискам — 33% голосов. (По состоянию на апрель Партия регионов, по данным Центра Разумкова, получила бы 24,5% голосов граждан, которые пришли бы на выборы).