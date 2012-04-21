Защита Тимошенко: судья еще и не такое может

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявили защитники Ю.Тимошенко, народные депутаты Андрей Кожемякин и Сергей Власенко.

«Для нас не новость были эти решения и заявления господина судьи. Я думаю, что будут еще худшие заявления, фальсификации, фабрикации и судилища будут продолжаться», - сказал А.Кожемякин.

В свою очередь, С.Власенко отметил, что во время предварительного слушания дела защита Ю.Тимошенко «делала все возможное, чтобы предоставить возможность суду с честью выйти из этой ситуации и принять справедливое решение, закрыть уголовное дело в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления».

По мнению С.Власенко, судья Киевского райсуда Харькова Константин Садовский, который будет рассматривать дело, полностью подконтролен действующей власти.

Как считают защитники, Ю.Тимошенко «обвинения приписаны задним числом».