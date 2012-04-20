Янукович требует ускорить реформу армии и всего оборонпрома

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Андрей Клюев, комментируя результаты первого заседания Комитета по реформированию и развитию Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, сообщили УНИАН в пресс-службе А.Клюева.

Ключевым документом А.Клюев назвал обновленную Стратегию национальной безопасности Украины, которая определяет общие принципы, приоритетные цели, задачи и механизмы защиты жизненно важных интересов нашего государства и его граждан от внешних и внутренних угроз.

По словам секретаря СНБО, на основе этих стратегических установок будет принята Военная доктрина. Уже с учетом проектов этих основных документов продолжается работа над Концепцией реформирования и развития ВСУ.

А.Клюев напомнил, что в феврале Президент Украины поручил Министерству обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ подготовить реалистичную концепцию эффективного реформирования украинской армии.

«Мир меняется очень быстро. Мировой экономический кризис предвестил переход мировой экономики к новому технологическому укладу, который сопровождается изменением мировой геополитической карты. Острота конкуренции никоим образом не уменьшилась, напротив. Просто новые технологии изменили характер военных угроз. Сегодня войны часто выигрывают еще до начала самих военных действий, по сути, в информационном пространстве. А спецоперации в ряде случаев приобретают большее значение, чем широкомасштабные военные действия», - заявил А.Клюев. По словам секретаря СНБО, на основе новых технологий происходит ускоренное перевооружение стран-лидеров, в 2007-2009 годах были изменены их военные доктрины.

«Для достойной защиты собственных национальных интересов, для обеспечения собственной безопасности, Украина должна двигаться быстрее - именно поэтому Президент нашей страны требует ускорить реформу не только Вооруженных сил, но и всего отечественного оборонно-промышленного комплекса», - сказал секретарь СНБО.

А.Клюев сообщил, что сейчас продолжается работа над основными показателями бюджета всех структур, которые выполняют задачи национальной обороны и безопасности Украины на 2013 год, которые планируется утвердить на заседании СНБО.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что среди приоритетов - переход от годового оборонного заказа на трехлетний. Это, по словам А.Клюева, позволит действовать в общей логике перехода к среднесрочному социально-экономическому планированию, и более системно и эффективно выполнять программу перевооружения ВСУ.

Как сообщалось, Комитет по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса был создан 16 марта Указом Президента Украины для координации работы органов власти и разработки государственной политики в оборонной сфере. Председателем Комитета является Президент Украины, а исполнительным секретарем - секретарь СНБО.