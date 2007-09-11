ПР заявляет, что контракт с Тимошенко не подписывала ни одна иностранная компания

Партия регионов заявляет, что инвестиционный контракт с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО не подписывала ни одна иностранная компания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом говорится в политическом заявлении Партии регионов.

Партия регионов считает, что лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО и ее команда «снова и снова пытаются обмануть и украинский народ, и международную общественность».

«Чтобы создать видимость взаимопонимания с иностранными инвесторами, которые с 2005 года утратили доверие к ТИМОШЕНКО, 10 сентября БЮТ распространил сообщение о том, что их «вождь» подписала контракт с крупнейшими иностранными инвесторами, которые представляют более 300 ведущих компаний. Как оказалось, это - абсолютная ложь! Ни одна из названных в сообщении БЮТ иностранных компаний не подписывала контракт ни с БЮТ, ни с ТИМОШЕНКО!», - утверждается в заявлении.

Партия регионов также приводит высказывания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в которых глава государства объяснял причины отставки Ю.ТИМОШЕНКО с должности главы правительства в сентябре 2005 года. «Президент В.ЮЩЕНКО предельно ясно обозначил причины своего решения – некомпетентность и злоупотребление властью», - считает Партия регионов.

Регионалы также обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО в попытке «переписать историю». «Она рассчитывает, что людей можно заставить забыть, как в результате ее безграмотного управления страна оказалась на пороге глобального экономического краха, как страну разрушали кризисы, интриги, передел собственности и репрессии», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 10 сентября презентовала и подписала контракт с инвесторами, представляющими свыше 300 ведущих компаний Европы.

По ее словам, контракт представляет собой платформу политических ориентиров, содержащихся в программе БЮТ «Украинский прорыв» и которые правительство этой политической силы будет осуществлять для поощрения и поддержки внутренних и иностранных инвестиций.

В частности, в контракте отмечается, что БЮТ будет поддерживать прозрачную приватизацию и экономическую политику, а также инициативы для инвестирования на равных условиях. Кроме того, в документе отмечается, что для создания более привлекательного инвестиционного климата БЮТ будет демонстрировать эффективное управление и соблюдение верховенства права на всех уровнях.

Контракт касается 33 отраслей, где необходимо принять срочные меры для поощрения иностранных инвестиций. Эти мероприятия включают программу, направленную на развитие основ современного управления, установления необходимой правовой стабильности для постоянного притока инвестиций, внедрения бюджетно-налоговой и административной политики, поддерживающей инвестиции, проведения земельной реформы и др.