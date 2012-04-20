Луценко вернули в СИЗО

Сегодня экс-министр внутренних дел Юрий Луценко был доставлен из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Киевский СИЗО.

Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.

Согласно заключению врачей, за время пребывания в этой больнице Ю.Луценко был всесторонне обследован высококвалифицированными врачами разного профиля, прошел ряд инструментальных и лабораторных исследований.

В соответствии с медицинским заключением, врачи подтвердили ранее установленные комиссией специалистов Минздрава диагнозы. Гепатит С у Ю.Луценко не выявлен и ранее выявлен не был.

На сегодняшний день состояние Ю.Луценко специалистами Киевской городской клинической больницы скорой медицинской оценивается как удовлетворительное, а по сравнению с маем прошлого года (находился в этой же больнице на обследовании и стационарном лечении) врачи отмечают улучшение состояния его здоровья.

По заключению медиков, Ю.Луценко может принимать участие в следственных и судебных действиях и в специализированном стационарном лечении сейчас не нуждается.

Дополнительно ГПтС Украины сообщает, что для обследования Ю.Луценко был вывезен в больницу 6 апреля.

Состояние здоровья Ю.Луценко в дальнейшем будет находиться под наблюдением медперсонала Киевского СИЗО.