Тимошенко: БЮТ собрал 3 миллиона подписей, но не остановится...

БЮТ собрал 3 миллиона подписей для проведения всеукраинского референдума относительно новой редакции Конституции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в городе Умань Черкасской области.

«На сегодняшний день мы собрали 3 миллиона подписей, как это предусматривает 72 статья Конституции Украины, относительно проведения всеукраинского референдума», - сказала лидер БЮТ.

Она отметила, что, зная, насколько придирчиво будут относиться к этим подписям, было принято решение продолжить работу и собрать около 8 миллионов подписей, «чтобы было абсолютно убедительным то, что такой референдум нужно проводить и что такой референдум должен быть основой для разработки новой Конституции».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что БЮТ имеет все права передать 3 миллиона подписей Президенту Украины, а Президент, пользуясь 72-й статьей Конституции Украины, должен издать указ о проведении всеукраинского референдума.

«Мы очень хотели бы, чтобы этот референдум прошел одновременно с досрочными парламентскими выборами, потому что тогда во всем есть изменения, потому что сразу подходим по-другому к концепции организации власти в стране», - заявила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что не уверенна в том, что украинские чиновники готовы поддержать проведение такого референдума, потому что, по ее мнению, вопросы всеукраинского референдума несовместимые с интересами высших чиновников страны.

Лидер БЮТ в очередной раз отметила, что референдум будет обязательно проведен, даже если его не удастся провести вместе с досрочными парламентскими выборами - он будет проведен сразу после них.