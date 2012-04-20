В Одесском горсовете новая депутатская группа

Руководство Одесской городской организации партии «Сильная Украина» уведомило Одесский горсовет о самороспуске своей фракции «в связи с ликвидацией одноименной политической силы».

Как передает корреспондент УНИАН, сообщил вчера на сессии секретарь горсовета Олег Брындак.

По его словам, вместо этой фракции в горсовете создана депутатская группа «Будущее Одессы» во главе со Светланой Фабрикант, в состав которой вошли 10 депутатов, ранее состоявших во фракции «Сильная Украина», кроме Юрия Васькова и Александра Ищенко, вступивших во фракцию Партии регионов.

Ранее С.Фабрикант заявляла об отсутствии намерения у нее и ее коллег по партии идти на объединение с Партией регионов. По ее словам, этот вопрос обсуждался с бывшим лидером самораспустившейся партии Сергеем Тигипко и был обоснован тем, что им «было бы трудно работать в одной фракции с «регионалами», наблюдая за голосованием по важным для Одессы вопросам депутатского большинства».