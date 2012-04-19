Чернобыльцы и афганцы просят политиков не пиариться 26 апреля

Об этом УНИАН сообщили в организации «Никто, кроме нас».

Члены организации «Никто, кроме нас», в состав которой входят ветераны войны в Афганистане и первые ликвидаторы аварии на ЧАЕС из 731-го батальона, а также общественные организации предпринимателей и студентов, планируют 26 апреля провести только поминальные торжества, возложение цветов Мемориалу ликвидаторам в Киеве и панихиду и убедительно просит политиков не превращать акцию в политический митинг.

«Даже на войне бывают дни, когда воюющие стороны хоронят своих героев и объявляют перерыв в военных действиях, - отметил лидер организации «Никто, кроме нас» Александр Ковалев. - Для нас такой перерыв - 26 апреля. Достоверно знаю, что ряд политиков хочет устроить на возложении цветов партийные митинги. И поэтому предупреждаем. То, что для политиков пиар, для членов нашей организации - наша жизнь, и смерть наших товарищей, умирающих от переоблучения. Только с июня прошлого года за период проведения акций против ликвидации выплат, мы похоронили четырех чернобыльцев-ликвидаторов из организации «Никто, кроме нас», трое из которых стояли с протестами под Администрацией Президента, которые оттуда уже фактически уходили умирать по домам, а четвертого затоптали во время сноса палаточного городка в Донецке. И, тем не менее, мы убедительно просим всех политиков не превращать поминальный день в политическую акцию. В случае отказа услышать нашу просьбу, политики снова рискуют увидеть наши спины, как это было 15 февраля».

Также А.Ковалев сообщил, что члены организации не отказываются от дальнейшей борьбы за свои права. В ближайшие дни на базе организации «Никто, кроме нас» пройдет всеукраинский координационный совет общественных организаций, где будет определен план дальнейших действий.

В свою очередь, член НКН Владимир Резник напомнил, что все лето, с июня по сентябрь прошлого года, афганцы и чернобыльцы проводили акции за свои права.

«Наша акция дала старт акциям чернобыльцев по регионам. Наш 731-й батальон - это военная часть первых ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сейчас входит в организацию «Никто, кроме нас». Наш батальон пробыл в Чернобыле весь первый месяц аварии - с 28 апреля по 23 мая - без выезда. Мы работали без средств защиты, откачивали тяжелую воду из-под реактора, снимали высокорадиоактивный грунт, загружали вертолеты сыпучими материалами. И нас всех в конце мая 1986 года отправили из зоны, констатируя коллективное переоблучение. Из 750 человек нашего батальона в живых осталось около сотни. И когда я слушаю утверждения Тигипко, что власть решила проблемы чернобыльцев, я хочу напомнить, что после летней акции протеста, когда наших людей увозили в больницы умирать, мы не могли для них бесплатно получить даже обезбаливающее», - заявил В.Резник.

«Когда случается трагедия века, то должны быть те, кто ее ликвидирует – мы ни о чем не жалеем. Но когда Тигипко и Азаров утверждают, что мы требуем пенсии в 30 тысяч гривен, - меня потрясает эта ложь. Шесть-восемь тысяч прожиточных минимумов для оставшихся в живых ликвидаторов, у которых после трагедии утрачено 80% процентов трудоспособности, - это, что большая пенсия?», - добавил член НКН.

По его словам, представители власти и политики не имеют морального права приходить к Мемориалу ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

«Нардепы из разных фракций не помогали нам во время акции, чиновники вели с нами чисто формальную переписку, члены Кабмина передавали нам, что мы гады, которые обирают бюджет. Поэтому 26 апреля мы никого из политиков не хотим видеть. Если по морали, политики не имеют права приходить к этому памятнику чернобыльцам. Но если они придут, они должны поминать наших товарищей молча, без политических заявлений», - подчеркнул В.Резник.