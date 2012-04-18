GRECO рассказала, как Украина не выполняет ее рекомендации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, отчет касается выполнения 17 рекомендаций GRECO, которые раньше были признаны выполнеными частично.

Согласно Дополнительному отчету, из 17 рекомендаций, выполнение которых продолжалось, Украина частично выполнила 10 рекомендаций и не выполнила 3 рекомендации.

В своем отчете GRECO обращает внимание на позитивные сдвиги в выполнении ряда рекомендаций. В частности, речь идет о создании антикоррупционного органа по вопросам антикоррупционной политики, принятие Национальной антикоррупционной стратегии и плана действий по ее реализации, усовершенствование законодательства относительно осуществления государственных закупок и т. п.

В то же время GRECO отмечает, что некоторые рекомендации, освещенные в отчете, все еще нуждаются в значительном внимании. В первую очередь, это касается увеличения представительства общественных организаций в составе Национального антикоррупционного комитета и более широкого привлечения общественности к формированию и реализации государственной антикоррупционной политики, параллельного существования уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения, независимость осуществления аудита местных бюджетов и ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.

С текстом Второго дополнительного отчета на языке оригинала и с украинским переводом можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Украины.

Как сообщалось, отчет с 25 рекомендациями GRECO был утвержден по результатам первых двух раундов оценивания Украины, проведенных в 2006 году. О выполнении этих рекомендаций Украина отчиталась в мае 2009 года. При этом GRECO отметило, что выполненными считаются 8 рекомендаций, а 17 рекомендаций - выполненными частично.

Второй дополнительный отчет Украины о состоянии выполнения рекомендаций был утвержден на 54-м пленарном заседании GRECO, которое состоялось в марте 2012 года. Сегодня, 18 апреля, разрешение на обнародование отчета было предоставлено Кабинетом министров Украины согласно правилами и практике GRECO.

***Украина присоединилась к Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO) 1 января 2006 года. Тем самым государство дало согласие проходить оценку со стороны GRECO относительно имплементации в национальное законодательство положений Уголовной и Гражданской конвенций Совета Европы против коррупции, Руководящих принципов борьбы с коррупцией Совета Европы, принятых в рамках выполнения Программы действий против коррупции, одобренной Советом Европы.