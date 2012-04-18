ГПУ возбудила дело против судьи, который насмерть сбил человека

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Дело возбуждено согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего).

15 апреля по данному факту Никопольським горотделом милиции было возбуждено аналогичное уголовное дело.

17 апреля прокурор Днепропетровской области Наталья Марчук вынесла постановление об определении подследственности по уголовному делу за следственными органами прокуратуры области. Проведение досудебного следствия по уголовному делу поручено следственному отделу прокуратуры Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, судья городского суда Орджоникидзе Днепропетровской области подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом, произошедшем 14 апреля на территории Никопольського района. 15 апреля в 6.30 утра на автотрассе между Орджоникидзе и селом Шолохово было обнаружено тело мужчины, 1976 года рождения, с черепно-мозговой травмой и переломом ног. Автомобилем на момент ДТП по доверенности руководил судья. Аналогичная доверенность есть у родного брата судьи – бывшего работника милиции.

Согласно действующему законодательству, уголовное дело против судьи может быть возбуждено лишь Генеральной прокуратурой Украины.