Коалиционная группа определилась, как и за кого будет голосовать

Заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что в ходе формирования коалиции демократических сил, Блок Юлии Тимошенко, «Наша Украина» и Социалистическая партия определили регламент работы парламентского большинства и значительную часть программы будущего правительства.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он сказал, комментируя ход формирования коалиции демократических сил.

«На сегодняшний день в целом проработано основные принципы внутренней и внешней политики Украины, а также выписан регламент работы парламентского большинства и значительная часть программы деятельности коалиции (программы будущего правительства)», - сообщил Н.ТОМЕНКО. По его словам, позиция всех участников «коалиционной» рабочей группы заключается в необходимости максимально прописать не только общие принципы, но и механизмы реализации задач коалиционного правительства на 5 лет, то есть на весь период деятельности новой Верховной Рады.

Н.ТОМЕНКО также обратил внимание на то, что в программе деятельности коалиционного правительства наиболее детально будут выписаны экономическая и социальная составляющая. Среди приоритетов последней коалиция определила семейную и демографическую политику. «В связи с чем, рабочая группа согласовала необходимость принятия стратегии демографического развития на 2006-2015 гг. и государственную программу поддержки семьи в 2006-2010 годах. Также предлагается законодательно ввести помощь при рождении второго ребенка в размере 15 тыс. грн., а третьего – 25 тыс. грн.», - сообщил Н.ТОМЕНКО.

Кроме этого, рабочая группа в числе приоритетов в этой сфере определила усиление государственной поддержки семей, усыновивших ребенка, путем выплат единовременной помощи, а также ежегодное увеличение расходов из госбюджета на финансирование жилищного строительства для молодых семей и на объемы кредитов, которые предоставляются молодым семьям для приобретения жилья.

«Как член этой рабочей группы я убежден: есть все основания утверждать, что в течение нескольких дней будут согласованы все необходимые документы для создания коалиции демократических сил», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.