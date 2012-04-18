Добкин говорит, что бороться с ПР коктейлем Молотова может лишь пьяный

Об этом М.Добкин заявил в среду, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Я не расцениваю этот поступок никак, кроме как действия подвыпившего человека», – отметил М.Добкин. «Партия регионов пользуется в Харьковской области таким уровнем поддержки, что сегодня бутылкой с зажигательной смесью с ней могут бороться только те, кто смотрит на эту жизнь нетрезвым взглядом», – отметил он.

При этом председатель Харьковской облорганизации Партии регионов напомнил, что в марте 2012 года было проведено социсследование, в ходе которого было опрошено более пяти тысяч респондентов в каждом городе Харьковской области. «По сравнению с ноябрем 2011 года рейтинг Партии регионов в Харьковской области вырос. Партия регионов имеет стабильно высокий уровень поддержки наших земляков», – подчеркнул М.Добкин.

Пресс-служба напоминает, что «16 апреля в 1 час. 55 мин. в дежурную часть Дзержинского райотдела внутренних дел г. Харькова поступило сообщение о том, что неустановленные лица разбили стекло на первом этаже жилого дома по ул. Есенина, 7, где расположена общественная приемная районной организации Партии регионов, и через решетку окна забросили стеклянную бутылку с зажигательной смесью». «Впрочем, возгорания не произошло», - отмечает пресс-служба.

В сообщении говорится, что «на этом же этаже находятся физиотерапевтическое отделение городской детской поликлиники № 4, а также общественные приемные нескольких депутатов Харьковского городского совета, магазин и офис транспортной организации».

По данным пресс-службы, следственным отделом ХГУ ГУМВД возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных группой неустановленных лиц по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.