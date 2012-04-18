Американский миллиардер Уоррен Баффет болен: у него диагностировали рак

В июле Баффет пройдёт курс радиотерапии. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Как рассказал сам миллиардер, угрозы для жизни нет, поскольку опухоль выявили на ранней стадии. В письме к акционерам своей компании 81-летний инвестор сообщил, что не собирается уходить на пенсию.