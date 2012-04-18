Американский миллиардер Уоррен Баффет болен: у него диагностировали рак

09:59, 18 апреля 2012
Политика
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Опухоль выявили на ранней стадии.

В июле Баффет пройдёт курс радиотерапии. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Как рассказал сам миллиардер, угрозы для жизни нет, поскольку опухоль выявили на ранней стадии. В письме к акционерам своей компании 81-летний инвестор сообщил, что не собирается уходить на пенсию.

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