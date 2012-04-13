Литвин: Это иллюзия, что в Украине будет объединенная оппозиция

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

“Это иллюзия, что в Украине будет объединенная оппозиция. Такого в истории Украины еще не было”, - написал спикер.

По мнению В.Литвина, “украинцы могут объединиться за 5 минут до расстрела”.

Кроме того, добавил он, практически вся оппозиция - это та же власть. “Только части из них разрешили ругать власть, чтобы затмить радикальную часть оппозиционеров”, - добавил спикер.

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Как сообщал УНИАН, 23 апреля объединенная оппозиция объявит о формате участия в выборах в Верховную Раду Украины. 12 мая состоится Форум объединенной оппозиции, в состав которой входит 10 партий.