Литвин: Это иллюзия, что в Украине будет объединенная оппозиция
17:51, 13 апреля 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сомневается в создании объединенной оппозиции.
Литвин считает, что украинцы могут объединиться только за 5 минут до расстрела
Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.
“Это иллюзия, что в Украине будет объединенная оппозиция. Такого в истории Украины еще не было”, - написал спикер.
По мнению В.Литвина, “украинцы могут объединиться за 5 минут до расстрела”.
Кроме того, добавил он, практически вся оппозиция - это та же власть. “Только части из них разрешили ругать власть, чтобы затмить радикальную часть оппозиционеров”, - добавил спикер.
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Как сообщал УНИАН, 23 апреля объединенная оппозиция объявит о формате участия в выборах в Верховную Раду Украины. 12 мая состоится Форум объединенной оппозиции, в состав которой входит 10 партий.
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