Дочка Тимошенко выступит на конференции в Германии

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, в конференции примут участие председатель Фонда Конрада Аденауэра, бывший Президент Европейского парламента Ханс Герт Пёттеринг, председатель Панъевропейского Союза Германии, депутат Европарламента Бернд Поссельт, европейские политики, правозащитники, эксперты по вопросам возобновления авторитарных режимов в Европе и жертвы нарушения прав человека.

Кроме того, 14 апреля Е.Тимошенко примет участие в совместной с Х.Г.Пьоттерингом пресс-конференции, посвященной политической поддержке политзаключенных и прав человека.

Конференция «Правозащитники за свободу и права человека» проводится под патронатом Президента Европарламента Мартина Шульца в тюрьме-мемориале «Коттбус».

*** Международное общество за права человека было основано 40 лет назад для защиты прав человека, соблюдения свободы вероисповедания, свободы прессы и свободы слова. В этом году ежегодная конференция Общества проводится в партнерстве с Правозащитным Центром «Коттбус» – организацией, основанной бывшими политзаключенными, которых содержали в тюрьме ГДР «Коттбус». С начала 70-х годов прошлого века до воссоединения Германии политзаключенные ГДР - критики режима, правозащитники и те, кто хотел выехать из ГДР, - содержались в «Коттбусе» в ужасных условиях и подвергались пыткам. В 2011 году бывшие политзаключенные «Коттбуса» выкупили бывшую тюрьму и превратили ее в тюрьму-мемориал.