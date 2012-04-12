Жена: Луценко в СИЗО во время переливания крови заразили гепатитом

Жена бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Ирина заявляет, что ее мужа в СИЗО заразили вирусным гепатитом TTV во время переливания крови.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

И.Луценко сказала, что это скрыли от Ю.Луценко и от нее.

И.Луценко заявляет, что 19 сентября 2011 года в СИЗО были взяты анализы крови, и у ее мужа был обнаружен вирусный гепатит TTV. Она подчеркнула, что эта информация была скрыта от него Государственной пенитенциарной службой (ГПтС).

"В связи с тем, что он отказывался сдавать анализ крови, ему дали данные обследования, которое проходило 19 сентября 2011 года, где в СИЗО втихаря были взяты анализы крови на различные вирусные гепатиты. В 10 случаях подтверждения нет, вирусный гепатит TTV выявлен", - сообщила И.Луценко.

«Знали уже тогда, какой у него был диагноз, просто скрывали, решили втрихаря отвезти анализы в лабораторию Министерства обороны, и не сказали, что Луценко – у тебя гепатит…, написали, что все хорошо», - отметила И.Луценко.

Она возложила ответственность на власть за то, что ее муж умирает.

«Мой муж умирает благодаря вам», - сказала она, обращаясь к присутствующим на пресс-конференции врачам ГПтС. Также она отметила, что врачи в СИЗО часто не давали положенных Ю.Луценко лекарств по нескольку дней.

И.Луценко заявила, что мужа не лечили 9 месяцев, и расценивает этот факт как пытки.

И назвала работников СИЗО садистами. «Прокуратура, пенитенциарная система и вся эта власть - убийцы моего мужа», - подчеркнула И.Луценко, сказав, что обратиться в суд по этому поводу.

Также она намерена обратится в Генеральную прокуратуру по этому поводу. «Я буду подавать запрос в ГПУ о преднамеренном непредоставлении медицинской помощи мужу. С понедельника я начинаю свои действия», - заявила И.Луценко.

*** По информации портала Eurolab, в 1997 г. Т.Nishizawa, H.Okamoto и соавторы впервые описали 5 случаев посттрансфузионного гепатита, развившегося у пациентов через 8-11 недель после переливания крови, при которых удалось выявить ДНК нового возбудителя, ассоциированного с поражением печени. При изучении гепатитов сложилась традиция вновь выявленные вирусы обозначать инициалами пациента, у которого впервые был зарегистрирован позитивный результат. Исходя из этого, вирус получил обозначение TTV. Однако его первичное определение у больных с посттрансфузионным гепатитом закрепило за вирусом название transfusiontransmittedvims, т. е. вирус, передающийся при переливании крови.

Новый гепатотропный вирус является ДНК-содержащим, размером 30-50 нм, имеет циркулярный геном, обратно закрученный, и состоит приблизительно из 3500-4000 нуклеотидов. Геном TTV представлен одноцепочечной ДНК.

Дальнейшие исследования позволят определить гепато-тропность этого возбудителя, не доказанную в настоящее время, уточнить эпидемиологические и клинические характеристики, а также выработать эффективные методы диагностики, лечения и профилактики данного заболевания.