Если бы выборы состоялись сегодня (два опроса)

По результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то 5%-й барьер по многомандатному общегосударственному округу преодолели бы Партия регионов, ВО "Батькивщина", "Фронт змін", "УДАР" и Коммунистическая партия Украины.

Как сообщают «Экономические известия» (№61 от 11 апреля), по данным социологического исследования, которое было проведено компанией Research & Branding Group с 22 марта по 1 апреля, за Партию регионов готовы проголосовать 18%, ВО "Батькивщина" - 15%, партию "Фронт змін" - 9%, партию «УДАР Виталия Кличко» - 8%, Коммунистическую партию Украины - 6%.

В то же время не преодолевает проходной барьер ВО "Свобода", за которую готовы проголосовать 3% опрошенных, за остальные партии проголосовали бы всего 7% избирателей.

Не пойдут на выборы – 21%, затруднились ответить – 13%.

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По результатам проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива социологического исследования, если бы выборы состоялись в первой половине апреля, то 19,5% опрошенных были бы готовы поддержать Партию регионов; за партию “Батьківщина” проголосовали бы 13,5%, за партию “Фронт Змін” – 9,5%, за партию УДАР – 7,4%, за КПУ – 4,4%.

За партию “Гражданская позиция” готовы проголосовать 2,8% опрошенных, за ВО “Свобода” – 2,5%

, за партию “Украина – Вперед!” – 1,2%.

Все остальные партии набирают меньше 1% голосов поддержки.

За “другую партию”, кроме предложенных, готовы проголосовать 2,4% украинцев, не смогли ответить на поставленный вопрос 18,5% опрошенных.

Исследование проводилось с 30 марта по 4 апреля. Были опрошены 2009 респондентов, в возрасте 18 лет и старше, во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.