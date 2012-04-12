Депутат: Евгения Тимошенко может продолжить защиту матери

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Владимир Пилипенко.

«Все общественные защитники, все родственники, которые сейчас осуществляют защиту в криминальных процессах в том числе и те люди, о которых вы говорите (Евгения Тимошенко и Сергей Власенко), будут иметь возможность продолжать защиту», - заявил он.

«Даже после принятия этого кодекса, а он вступит в силу через полгода, все новые родственники и общественные защитники в этом деле смогут осуществлять защиту хоть десять лет», - добавил В.Пилипенко.

Вместе с тем, депутат напомнил, что через год после вступления кодекса в силу будет сформирован реестр адвокатов.

«Это делается по требованию европейских экспертов. Она базируется на том, что и сторона обвинения и сторона защиты должны иметь равные права и обязанности. Сейчас против прокурора за неправомерное выполнение кодекса можно применить санкции, а против адвоката – нет», - сказал В.Пилипенко.

«После создания этого органа только адвокаты смогут осуществлять защиту, но сейчас все защитники смогут защищать права своих родственников и близких лиц», - пояснил депутат.