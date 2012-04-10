Итальянский прокурор просит о домашнем аресте для Авакова

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, итальянский прокурор просил о домашнем аресте, а защита А.Авакова настаивала на освобождении задержанного, поскольку не видит оснований для его задержания или домашнего ареста.

Суд должен принять решение на протяжении дня.

Поддержать А.Авакова в Италию прибыли председатель парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин, дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко, а также родственники задержанного.

Как заявил адвокат Коррадо Оливьеро, он не видит оснований в будущем для экстрадиции А.Авакова в Украину, поскольку статья 365 Уголовного кодекса Украины, по которой А.Авакову выдвинуто обвинение, открывает возможности для разных манипуляций.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова согласно ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжелые последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводской райсуд Харькова избрал экс-губернатору меру пресечения в виде взятия под стражу.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио).

29 марта Генпрокуратура Украины сообщила, что суд в Италии принял решение о временном аресте А.Авакова сроком на 40 суток.

Однако 30 марта в партии «Батьківщина» заявили, что итальянский суд не арестовывал А.Авакова.

29 марта состоялось предварительное заседание апелляционного суда Рима, которое состояло из двух вопросов: установление личности А.Авакова и его позиции относительно запроса Генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции, отметили в «Батьківщині».

По данным партии, судебное заседание по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения для А.Авакова назначено итальянским судьей на 10 апреля.