Итальянский прокурор просит о домашнем аресте для Авакова
В Риме завершилось судебное заседание относительно избрания для бывшего губернатора Харьковской области Арсена Авакова меры пресечения.
|Решение относительно Авакова суд огласит к концу дня
Суд должен принять решение на протяжении дня.
Поддержать А.Авакова в Италию прибыли председатель парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин, дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко, а также родственники задержанного.
Как заявил адвокат Коррадо Оливьеро, он не видит оснований в будущем для экстрадиции А.Авакова в Украину, поскольку статья 365 Уголовного кодекса Украины, по которой А.Авакову выдвинуто обвинение, открывает возможности для разных манипуляций.
Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова согласно ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжелые последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.
31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводской райсуд Харькова избрал экс-губернатору меру пресечения в виде взятия под стражу.
В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке.
21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.
25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио).
29 марта Генпрокуратура Украины сообщила, что суд в Италии принял решение о временном аресте А.Авакова сроком на 40 суток.
Однако 30 марта в партии «Батьківщина» заявили, что итальянский суд не арестовывал А.Авакова.
29 марта состоялось предварительное заседание апелляционного суда Рима, которое состояло из двух вопросов: установление личности А.Авакова и его позиции относительно запроса Генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции, отметили в «Батьківщині».
По данным партии, судебное заседание по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения для А.Авакова назначено итальянским судьей на 10 апреля.