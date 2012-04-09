В ПР прогнозируют, что новый УПК примут на этой неделе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сообщил сегодня во время Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов Верховной Рады Украины.

По словам А.Ефремова, второе чтение законопроекта назначено на вторник, 10 апреля. «Нам предстоит рассмотреть порядка четырех тысяч поправок. И если мы не успеем рассмотреть все поправки, то, возможно, нам придется продолжить рассмотрение УПК в среду. Ведь это очень важный документ, и его надо принять в течение этой недели», - сказал он.

При этом А.Ефремов отметил, что в Европе положительно оценивают действия украинской власти по реформированию УПК. «Мы получили письмо от руководителей Европейского Союза госпожи Эштон и господина Фюле. Они очень положительно оценивают работу нынешней власти по подготовке Уголовно-процессуального кодекса. Они надеются, что мы таким же образом будем работать над изменением Конституции. В частности, речь идет о консолидированной работе оппозиции и власти в рамках конституционных изменений и Конституционной ассамблеи», - подчеркнул он.

Также А Ефремов добавил, что это письмо будет направлено всем народным депутатам, чтобы они ознакомились с точкой зрения руководителей Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 февраля приняла в первом чтении проект нового УПК, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.