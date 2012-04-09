В ПР прогнозируют, что новый УПК примут на этой неделе
Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что новый Уголовный процессуальный кодекс будет принят во втором чтении на этой неделе.
|Александр Ефремов рассказал о письме руководителей ЕС
По словам А.Ефремова, второе чтение законопроекта назначено на вторник, 10 апреля. «Нам предстоит рассмотреть порядка четырех тысяч поправок. И если мы не успеем рассмотреть все поправки, то, возможно, нам придется продолжить рассмотрение УПК в среду. Ведь это очень важный документ, и его надо принять в течение этой недели», - сказал он.
При этом А.Ефремов отметил, что в Европе положительно оценивают действия украинской власти по реформированию УПК. «Мы получили письмо от руководителей Европейского Союза госпожи Эштон и господина Фюле. Они очень положительно оценивают работу нынешней власти по подготовке Уголовно-процессуального кодекса. Они надеются, что мы таким же образом будем работать над изменением Конституции. В частности, речь идет о консолидированной работе оппозиции и власти в рамках конституционных изменений и Конституционной ассамблеи», - подчеркнул он.
Также А Ефремов добавил, что это письмо будет направлено всем народным депутатам, чтобы они ознакомились с точкой зрения руководителей Европейского Союза.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 февраля приняла в первом чтении проект нового УПК, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.