Прокуроры просят 6 лет для Иващенко

Сторона обвинения просит Печерский районный суд Киева назначить бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Иващенко наказание в виде 6 лет лишение свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам из конвойной комнаты, где проходит заседание в деле, по телефону сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

Он также отметил, что представители прокуратуры просят назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы бывшему управляющему санацией Феодосийского судомеханического завода Сергею Михееву.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.