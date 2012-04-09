Иващенко в суд привезла скорая - он лежит на носилках

Как передает корреспондент УНИАН, В.Иващенко находился в автомобиле скорой помощи в сопровождении конвоя, двух врачей Государственной пенитенциарной службы. Еще двое врачей находились в кабине водителя.

В открытые двери автомобиля было видно, что В.Иващенко лежит на носилках.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, утром В.Иващенко в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья не смог покинуть медчасть Киевского СИЗО для того, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского райсуда Киева. Суд сегодня дважды объявлял перерыв в заседании по рассмотрению дела В.Иващенко.