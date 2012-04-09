Иващенко в суд привезла скорая - он лежит на носилках
12:42, 09 апреля 2012Политика
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Бывшего врио министра обороны Украины Валерия Иващенко доставили к зданию Печерского районного суда Киева на Крещатике на автомобиле скорой помощи, а не в автозаке.
|Валерия Иващенко привезли на носилках
Как передает корреспондент УНИАН, В.Иващенко находился в автомобиле скорой помощи в сопровождении конвоя, двух врачей Государственной пенитенциарной службы. Еще двое врачей находились в кабине водителя.
В открытые двери автомобиля было видно, что В.Иващенко лежит на носилках.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, утром В.Иващенко в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья не смог покинуть медчасть Киевского СИЗО для того, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского райсуда Киева. Суд сегодня дважды объявлял перерыв в заседании по рассмотрению дела В.Иващенко.
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