Литвин начитался в форумах, что люди не дождутся, когда они все «подохнут»

11:53, 09 апреля 2012
Политика
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Согласительный совет лидеров фракций и председателей комитетов парламента почтил память народного депутата Украины Игоря Головченко (фракция Народной партии) минутой молчания. 

Володимир Литвин
Как передает корреспондент УНИАН, после этого председатель Верховной Рады Владимир Литвин посоветовал народным депутатам почитать форумы, на которых обсуждается смерть И.Головченко. «Радости большей, чем по этому поводу, я не видел. Я советовал бы каждому из вас, всем депутатам, почитать и сделать выводы: какое мы общество и что мы с вами, уважаемые коллеги, добавили, чтобы там писали наподобие того, «а когда еще остальные подохнут», - отметил В.Литвин.

Он предложил депутатам думать, как организовать работу и сделать так, чтобы «эти решения, которые мы принимаем, чтобы они были решениями Верховной Рады».

Как сообщал УНИАН, 7 апреля, скоропостижно умер народный депутат И.Головченко.

Депутат умер в бассейне фитнесс-центра. Причина смерти (сердечный приступ или утопление) пока неизвестна. И.Головченко страдал ишемической болезнью сердца.

И.Головченко был 17-м в списке Блока Литвина (квота Трудовой партии Украины). Был членом Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

25 мая ему исполнились бы 52 года.

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