Литвин начитался в форумах, что люди не дождутся, когда они все «подохнут»
11:53, 09 апреля 2012Политика
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Согласительный совет лидеров фракций и председателей комитетов парламента почтил память народного депутата Украины Игоря Головченко (фракция Народной партии) минутой молчания.
|Литвин советует коллегам почитать форумы
Он предложил депутатам думать, как организовать работу и сделать так, чтобы «эти решения, которые мы принимаем, чтобы они были решениями Верховной Рады».
Как сообщал УНИАН, 7 апреля, скоропостижно умер народный депутат И.Головченко.
Депутат умер в бассейне фитнесс-центра. Причина смерти (сердечный приступ или утопление) пока неизвестна. И.Головченко страдал ишемической болезнью сердца.
И.Головченко был 17-м в списке Блока Литвина (квота Трудовой партии Украины). Был членом Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
25 мая ему исполнились бы 52 года.
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