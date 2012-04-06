Дзюба: Янукович оправдывал необходимость судов над оппозицией

Об этом сообщил один из организаторов инициативной группы, литературовед, публицист Иван Дзюба в эфире телеканала ТВі пишет Украинская правда.

"Были предложения разные, не совсем определенные, о том, чтобы встретиться с членами инициативной группы", - рассказал он.

"Мы обсуждали этот вопрос, поскольку на это должен даваться не собственный ответ, а коллективный, и пришли к выводу, что как инициативная группа мы сейчас не можем встречаться, просто потому, что еще только готовимся к этому круглому столу. Состоится круглый стол, тогда можно с какими-то документами обращаться", - уточнил Дзюба

"Это был первый этап. На этом все бы закончилось. Но через несколько дней поступило прямое предложение от президента, персонально нескольким людям, не как членам инициативной группы, а просто, как представителям интеллигенции. На такое прямое приглашение президента нельзя не вежливо отвечать и нет оснований не встретиться и не сказать, что ты думаешь. Мы, конечно, приняли это предложение. Были Мирослав Попович, я был, был Богдан Гаврилишин, была Анна Скрипник, директор Института фольклора и этнологии", - рассказал Дзюба.

Он также уточнил, что на встрече "была Анна Герман и директор Института стратегических исследований Ермолаев, они не были участниками этого разговора, они присутствовали просто".

"Мы высказали все, что сегодня говорили на круглом столе прямо в глаза президенту. Говорили и о политических репрессиях, и о тех проблемах, которые создают эти политические репрессии, тревоги по поводу предстоящих выборов...", - отметил академик.

На уточняющий вопрос, что ответил президент, Дзюба сообщил: "Президент очень внимательно выслушал, записывал все, реагировал очень спокойно, никакого ни раздражения, ни недовольства не проявлял. Где-то с чем-то он согласился. Например, согласился с тем, что не так, как следует, был проведен суд над Тимошенко и Луценко. Но, в основном, он оправдывал, говорил о необходимости этих судебных и других мероприятий. То есть он свою эту позицию в основном оправдывал", - уточнил публицист.