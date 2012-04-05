ГПУ возобновила следствие по делу Щербаня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам генпрокурора, сейчас продолжается следствие по этому делу, возбужденному еще в 1996 году. «Изучаются все версии, включая версию убийства из-за экономической бизнес-деятельности Щербаня», - сказал В.Пшонка. Он отметил, что известно, кто убил Щербаня, а теперь главное найти заказчиков.

Генпрокурор сказал, что некоторые члены банды, которые участвовали в подготовке и убийстве Е.Щербаня, погибли «внезапно», в частности, большинство из них были убиты. «Мне не понятно, почему такая шумиха поднята в ситуации, когда следствие возобновлено», - спросил В.Пшонка.

В.Пшонка сказал, что по делу есть много непонятного, к чему должны вернуться следователи в своем расследовании.

Он напомнил, что есть документы, которые свидетельствуют о перечислении денег со счетов компании ЕЭСУ, которую возглавляла Ю.Тимошенко, на счета экс-премьер-министра Павла Лазаренко, а точнее подконтрольных ему компаний. При этом, по информации генпрокурора, 2,2 млн. грн из 100 были перечислены на счет одного из убийц Е.Щербаня и его жены. «Это Мильченко», - сказал В.Пшонка.

Он отметил, что есть вопросы также к экс-премьеру П.Лазаренко, но пока следствие Генпрокуратуры не имеет разрешения на его допрос в США. «По этому делу должна быть допрошена и Тимошенко, хотя бы в той части, относительно тех счетов, о которых я говорил», - сказал генпрокурор. Он отметил, что если у нее найдется алиби, то версия о ее возможной причастности к убийству будет отвергнута.