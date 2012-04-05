В Киевраде «по-крупному» ответили Бриджит Бардо

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

В комментарии журналистам заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега отметила, что такая программа крайне актуальна и необходима для города. «Вопрос роста количества бездомных животных в городе и жестокого обращения с животными является очень острым и провоцирует постоянные конфликты в обществе. Действующая правовая база поверхностно регулирует вопросы содержания домашних животных и регулирования численности бездомных животных, и их защиты от жестокого обращения. Решить эту проблему на местном уровне можно с помощью соответствующей программы, но для того, чтобы она была эффективной, необходимо обеспечить ее должное финансирование и четко контролировать выполнение всех мероприятий программы», - отметила Г.Герега.

Мероприятия программы разделены по нескольким направлениям и касаются как бездомных животных, так и тех, которые имеют владельцев. В частности, предусмотрены закупка транспорта и материалов для отлова и перевозки животных, стерилизация, прививки и лечение животных, предоставление финансовой поддержки общественным организациям, которые содержат приюты, создание системы регистрации и идентификации животных, изготовление социальной рекламы, которая будет агитировать за гуманное обращение с животными.

Кроме того, средства будут выделены на прививки домашних животных, создание зон выгула и дрессировочных площадок для домашних собак и др.

Финансирование программы на 5 лет будет составлять 117 млн. грн, из которых 108 млн. грн поступят из городского бюджета.

Кроме того, секретарь Киевсовета отметила, что на пленарном заседании Киевсовета рассмотрит проект решения о предоставлении земельного участка площадью 2,65 га КП «Приют для животных» для строительства, обслуживания и эксплуатации центра защиты животных на ул. Автопарковой в Дарницком районе.

Как сообщал УНИАН, известная французская актриса Бриджит БАРДО, которая занимается защитой прав животных, написала Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ открытое письмо, в котором просила вмешаться в ситуацию с убийствами бездомных животных в Украине.