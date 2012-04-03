В Киеве начался второй этап обсуждения Столичного стандарта образования

В Киеве начался второй этап обсуждения проекта Столичного стандарта образования. Об этом сообщила начальник Главного управления образования и науки Киевской городской государственной администрации Вера Горюнова.

«Проект Столичного стандарта образования прошел предварительный этап обсуждения в школах и детсадах столицы. К обсуждению были привлечены педагоги и сотрудники образовательных учреждений, представители родительских комитетов, члены школьного самоуправления. Параллельно проект изучали эксперты в сфере образования, научные работники, медики, представители сфер, чье участие в реализации проекта будет необходимым», – отметила Вера Горюнова.

По ее словам, проект Столичного стандарта образования получил позитивные отзывы как среди педагогов-практиков, так и среди экспертов. По результатам предварительного обсуждения проект был доработан с учетом мнения киевлян.

«При инициативе председателя КГГА Александра Попова принято решение вынести доработанный проект на повторное обсуждение. Проект имеет очень большое значение для будущего столичного образования, поэтому нам важно, чтобы как можно больше педагогов, родителей, детей были вовлечены в процесс окончательной доработки Столичного стандарта. Как акцентировал Александр Попов, наша задача – максимально учесть в окончательном варианте предложения и замечания жителей столицы, полученные во время второго этапа обсуждения», – отметила Вера Горюнова.

Начальник Главного управления образования и науки Вера Горюнова рассказала, что на этой неделе доработанный проект начнет поступать в школы и детские садики столицы. Ознакомиться с документом, внести свои предложения и дополнения смогут также родители киевских школьников и воспитанников детсадов. С этой целью Главное управление образования и науки создало дополнительный канал коммуникации с киевлянами – в школах будут установлены специальные шкатулки для предложений и дополнений к проекту. Кроме того, для осовметсной с КГГА доработки проекта у киевлян остается традиционный канал коммуникации – Сall-центр.

«Мы уверены, что сотрудничество КГГА с киевлянами над этим проектом будет не менее плодотворным и полезным для Киева, чем сотрудничество во время доработки проекта Стратегии развития Киева до 2025 года», – прибавила Вера Горюнова.

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