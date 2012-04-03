В Киевском СИЗО говорят, что встретили Freedom House "искренно и откровенно"

Представители международной правозащитной организации Freedom House (США) посетили в Киевском СИЗО бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в СИЗО заявил начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в городе Киеве и Киевской области Александр Сайко.

«Сегодня в рамках проведения визита международной правозащитной организации Freedom House с разрешения Апелляционного суда г. Киева нами было предоставлено разрешение на встречу представителей этой организации с Юрием Витальевичем Луценко, который содержится в Киевском следственном изоляторе. Встреча проходила более получаса, и о содержании и решениях, которые там обсуждались, не известно, потому что это все проводилось конфиденциально», - сказал А.Сайко.

При этом он сообщил, что представители Freedom House отбыли из Киевского СИЗО, приблизительно, в 16.00, и поехали на встречу с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным.

«В целом, по моему мнению, они (представители Freedom House – УНИАН) остались довольны искренностью и откровенностью, которую мы демонстрировали, потому что на все их вопросы были предоставлены обстоятельные, исчерпывающие ответы. Как мне показалось, в глазах представителей правозащитной организации был несколько развенчан тот миф о нечеловеческих условиях содержания заключенных в Киевском следственном изоляторе, в том числе и бывших высокопоставленных лиц», - заметил А.Сайко.

По его словам, представители Freedom House также посетили медицинскую часть Киевского СИЗО.

А.Сайко также отметил, что во время посещения СИЗО представители Freedom House проверили и осмотрели помещения, в которых содержится Ю.Луценко, в которых раньше содержалась бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, а также другие помещения.

Как сообщал УНИАН, вчера представители Freedom House обратились к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой способствовать в организации их визитов к заключенным экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко. В.Пшонка заверил в готовности в пределах своей компетенции способствовать этим встречам.

В конце марта с.г. Международная правозащитная организация Freedom House сообщила, что снизила на один пункт рейтинг политических прав в Украине – с трех до четырех.

В целом, по оценкам Freedom House, Украина продолжает оставаться частично свободной страной.