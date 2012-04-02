Украина может подписать соглашение с ЕС во время литовского председательства

10:41, 02 апреля 2012
Политика
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Руководитель украинской переговорной группы Климкин допускает, что после подписания возможно временное применение соглашения еще до его ратификации.

Павло КЛИМКИІН

Руководитель украинской переговорной группы на переговорах относительно Соглашения об ассоциации с ЕС Павел Климкин считает вероятным подписание соглашения в первой половине 2013 г. Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу «Республика» с Анной Безулик».

«Я имел очень много разговоров с представителями разных стран – членов ЕС, и в целом мысли на сегодня сводится к следующему: нам нужно где-то полгода, может, немного больше, для технической подготовки соглашения, и после того, безусловно, политические факторы будут браться во внимание. Я считаю – и это мое впечатление от очень многих разговоров – что у соглашения очень хороший шанс быть подписанным в первой половине следующего года во время литовского председательства в ЕС. Технически и политически это вполне возможно в такой срок», - сказал П.Климкин.

  Он допускает, что после подписания возможно временное применение соглашения еще до его ратификации.

  «Ранее ЕС мог временно задействовать только экономическую часть, а после Лиссабонского договора он может задействовать все соглашение, включая политику» - отметил дипломат.

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