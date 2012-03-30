Лавринович не видит здравого смысла в возвращении смертной казни

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

По словам министра, после громких дел, убийств и других преступлений, в стране начинают говорить о возвращении смертной казни. «Но потом здравый смысл говорит, что только Бог может отнять у человека жизнь, другие не имеют права этого делать», - заявил А.Лавринович.

Он считает, что сегодня акцент нужно делать на жесткости наказания.