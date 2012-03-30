Лавринович не видит здравого смысла в возвращении смертной казни
16:17, 30 марта 2012Политика
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Министр юстиции Украины Александр Лавринович не поддерживает введение в Украине смертной казни.
Александр Лавринович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.
По словам министра, после громких дел, убийств и других преступлений, в стране начинают говорить о возвращении смертной казни. «Но потом здравый смысл говорит, что только Бог может отнять у человека жизнь, другие не имеют права этого делать», - заявил А.Лавринович.
Он считает, что сегодня акцент нужно делать на жесткости наказания.
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