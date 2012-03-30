Газпром продолжит перевод транзита с Украины на другие маршруты

«Газпром» продолжит перевод транзита с территории Украины на другие маршруты - через Беларусь и новые морские газопроводы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Это пока только первые результаты, мы в начале большого пути по перераспределению объемов транзита газа с территории Украины в пользу нашей дочерней компании «Белтрансгаз» и новых морских газопроводов», - сказал С.Куприянов.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил о сокращении объемов транзита российского газа через территорию Украины в Европу в 2 раза.

«В прошлые сутки недопоставка с востока относительно плановых показателей составила 180 млн. куб. м, в эти сутки – 200 млн. куб. м», - сказал он.

При этом он отметил, что плановый объем транзита российского природного газа через территорию Украины в направлении Европы составляет около 400 млн. куб. м в сутки.

В.Чупрун связывает такое резкое сокращение транзита российского газа через Украину с низким потреблением топлива в Европе.