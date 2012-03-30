Каськив назвал стоимость строительства LNG-терминала

Стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив сегодня в Киеве в ходе презентации ТЭО проекта «LNG-терминал».

По его словам, оптимальным местом строительства LNG-терминала согласно ТЭО является район города Южный возле морского нефтяного терминала «Пивденный» (Одесса). Прогнозируемая мощность терминала составит 10 млрд куб. м. Предложенные ТЭО параметры проекта предусматривают, что период окупаемости проекта составит 9 лет.

По словам В.Каськива, срок строительства составит 49 месяцев.

Также В.Каськив добавил, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по следующему принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д. т.п.)

«Прямой финансовый вклад государства составит 55 млн. евро. Это трехдневный платеж «Газпрому». При этом главная цель проекта – обеспечить суверенитет государства. Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта LNG-терминал.

Напомним, ранее В. Каськив сообщил, что стоимость проекта по строительству LNG-терминала снижена с заявленных ранее 1,5 млрд долл. до 1 млрд долл., и что в перспективе мощность терминала может быть увеличена.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре п.г. компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).