«Батьківщина» отказалась от общих с КСД акций протеста в Тернополе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батьківщина», об этом заявил руководитель организации, народный депутат Василий Деревляный в эфире местного телеканала, комментируя отсутствие членов «Батьківщини» во время недавнего пикета облгосадминистрации по поводу заявления Президента Украины Виктора Януковича об изменении статуса русского языка.

«Никакой целесообразности, кроме популизма, этот их пикет не имел. Вместо того, чтобы выступать против разграбления земель Тернопольской области, защищать интересы тернополян, защищать Почаевскую Лавру от приватизации, пикетируют против второго государственного языка. Вот если бы более массово они собрались по этому вопросу пикетировать Банковую, наша политическая сила первой бы присоединилась к этой акции. Хотя, к нами организованным акциям протеста – как в Киеве, так и в Тернополе – местные демократы никогда не спешили приобщаться», – констатировал В.Деревляный.

Он добавил, что в прошлом году ВО «Батьківщина» вынуждена была самостоятельно проводить акции протеста против «сокрушительных инициатив и реформ власти, против преступной деятельности представителей власти в Тернопольской области. Все тогда боялись обидеть власть, а уже сегодня накануне выборов вышли пиариться. У нас с такими политиками, которые боятся и занимаются пустым популизмом, ничего общего быть не может», – подытожил В.Деревляный.