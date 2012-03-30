Луценко не сердится на тюремщиков и ждет решения Евросуда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариетта де Пурбе-Лундин.

Она отметила, что содокладчики ПАСЕ почти час в СИЗО разговаривали с Ю.Луценко.

«Господин Луценко выразил свое желание иметь обследование, которое будет проведено врачом, которого он может выбирать сам. В первую очередь для того, чтобы понять, может ли независимый и объективный врач подтвердить диагнозы, которые он получал от врачей, обследующих его в тюрьме», - сказала М.Пурбе-Лундин.

По ее словам, у содокладчиков создалось впечатление, что Ю.Луценко находится в бодром настроении, говорил в основном о разных политических аспектах ситуации в Украине.

В то же время, по словам М.Пурбе-Лундин, его беспокоит состояние собственного здоровья. Она также отметила как позитив, что два дня назад Ю.Луценко перевели в другую камеру со значительно лучшими условиями, которую он шутя назвал «гостиничным номером».

Вместе с тем содокладчик сообщила, что представители администрации СИЗО не смогли ответить на вопрос, останется ли Ю.Луценко в этой камере.

М.Пурбе-Лундин также сообщила, что Ю.Луценко не жаловался на действия администрации изолятора.

По ее словам, в настоящее время экс-министр с нетерпением ждет заседание Европейского суда по правам человека, которое должно состояться 17 апреля, по рассмотрению его жалобы.

Содокладчик напомнила, что Евросуд будет рассматривать его жалобу о незаконности ареста. «Он надеется, что суд решит этот вопрос в его пользу и подтвердит незаконность его ареста. Если украинские органы власти примут эту позицию, он может стать снова свободным человеком», - сказала М.Пурбе-Лундин.

По ее словам, в Совете Европы требуют, чтобы люди имели возможность отстаивать свое право на справедливый суд. «С нашей точки зрения, как в случае господина Луценко, так и госпожи Тимошенко, эти суды не были справедливыми. С нашей точки зрения, это является примером того, что украинская судебная система не работает должным образом», - сказала М.Пурбе-Лундин.

«Эти две фамилии – Луценко и Тимошенко бросают тень на все попытки Украины интегрироваться в Европу», - отметила содокладчик.