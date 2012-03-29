В МИД говорят, что Грищенко напомнил Европе о ее обязательствах

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом К.Грищенко сказал сегодня на встрече с докладчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариеттой де Пурбе-Лундин и Майлис Репс, которые в рамках своих полномочий находятся в Украине с мониторинговым визитом с целью получения информации для подготовки очередного доклада относительно выполнения Украиной обязанностей и обязательств перед Советом Европы.

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно хода реформ, проводимых в Украине, в частности в контексте выполнения последней резолюции ПАСЕ „Относительно функционирования демократических институтов в Украине”, принятой во время январской сессии Ассамблеи 2012 года.

Министр иностранных дел Украины отметил неизменность курса нашего государства, направленного на скорейшее завершение выполнения обязанностей и обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы.

К.Грищенко, в частности, подчеркнул важность экспертно-консультативной помощи со стороны Совета Европы, который осуществляется как Венецианской комиссией, так и в рамках Плана действий Совета Европы для Украины, что является действенным инструментом Организации для содействия Украине в выполнении обязательств перед Советом Европы. В этой связи министр подчеркнул важность выполнения Советом Европы своих обязательств в рамках Плана действий Совета Европы для Украины, в частности в сферах, находящихся в поле внимания Парламентской Ассамблеи Совета Европы, – реформа судебной и пенитенциарной систем, борьба с коррупцией, защита прав человека. При этом министр отметил, что реформы в этих сферах, которые уже реализуются украинской властью, должны осуществляться на основе общепризнанных и таких стандартов, которые должны применяться во всех странах Европы. В этой связи стороны обсудили перспективы разработки Советом Европы общеевропейских стандартов в сфере разграничения политической и уголовной ответственности.

К.Грищенко сообщил о направлении приглашений международным институтам принять участие в наблюдении за парламентскими выборами в Украине, что свидетельствует об открытости украинской власти и ее настрое обеспечить проведение честных, прозрачных и демократических выборов в соответствии с международными стандартами. Признавая важную роль Совета Европы в продвижении международных стандартов демократических выборов, глава внешнеполитического ведомства Украины выразил надежду на участие представителей ПАСЕ в наблюдении на выборах в Верховную Раду Украины осенью этого года.

М.Пурбе-Лундин и М.Репс поблагодарили внешнеполитическое ведомство Украины за содействие в организации визита.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы М.Пурбе-Лундин заявила, что представители комитета были шокированы разговором с министром иностранных дел К.Грищенко, во время которого он заявил, что Украина может не выполнять рекомендации ПАСЕ.

«Я скажу вам честно, что я лично была шокирована словами министра иностранных дел и тем, как он это говорил. И, безусловно, это действительно было неожиданностью… Я должна сказать, что наш визит не имел хеппи энда в виде встречи с министром иностранных дел, которая наоборот в известной степени затмила весь наш визит. Но этот вопрос должны решить между собой украинские органы власти», - сказала М.Пурбе-Лундин.

«Он (К.Грищенко - УНИАН) передал нам свое мнение о том, что, по сути, Украина может делать все что ей заблагорассудится, и даже не выполнять ни резолюций, ни всех рекомендаций комитета», - подчеркнула М.Пурбе-Лундин.