Авакова закрыли на 40 суток
18:49, 29 марта 2012Политика
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Судебные органы Италии арестовали экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.
Арсен Аваков
Сегодня судебные органы Италии приняли решение о применении временного ареста сроком на 40 суток к бывшему губернатору Харьковской области Арсену Авакову, который был задержан 26 марта 2012 года в городе Фрозиноне (Италия).
Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается, что в этот срок украинская сторона должна представить пакет документов, необходимых для проведения экстрадиции А.Авакова.
В ГПУ отмечают, что “28 марта Министерство юстиции Итальянской Республики получило от украинской стороны подтверждение намерений о возвращении Арсена Авакова в Украину. На данный момент начата процедура экстрадиции”.
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