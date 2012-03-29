Авакова закрыли на 40 суток

Сегодня судебные органы Италии приняли решение о применении временного ареста сроком на 40 суток к бывшему губернатору Харьковской области Арсену Авакову, который был задержан 26 марта 2012 года в городе Фрозиноне (Италия).

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что в этот срок украинская сторона должна представить пакет документов, необходимых для проведения экстрадиции А.Авакова.

В ГПУ отмечают, что “28 марта Министерство юстиции Итальянской Республики получило от украинской стороны подтверждение намерений о возвращении Арсена Авакова в Украину. На данный момент начата процедура экстрадиции”.