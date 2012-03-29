Томенко: задачей оппозиции должна быть смена нынешней власти

В партии «Батькивщина» считают высокой вероятность создания единого партийного списка «Батькивщины», «Фронта Змін» и ряда других оппозиционных политических сил для участия в выборах путем объединения политических сил.

Об этом УНИАН сообщил один из лидеров «Батькивщины», заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

«Вероятность создания такого единого партийного списка достаточно высока путем объединения «Батькищины», «Фронта Змін» и других оппозиционных партий», - сказал он.

В то же время Н.Томенко не стал называть конкретные сроки такого возможного объединения.

По его словам, задачами оппозиции должны быть смена существующей власти и стратегии развития Украины. Вице-спикер отметил, что за два года правления команды Виктора Януковича Украина очутилась за шаг до авторитаризма и мировой изоляции.

«Максимально эффективной для изменения существующей ситуации могла бы стать консолидация оппозиции во время парламентских выборов», - сказал он.

Н.Томенко отметил, что переговоры о едином партийном списке оппозиционных сил ведутся очень активно.

«Именно поэтому создание на базе «Батькивщины», «Фронта Змін» и других оппозиционных сил единого партийного списка является гарантией того, что оппозиция займет первое место по партийным спискам и создаст предпосылки для изменения ситуации и смены власти в Украине», - сказал он, напомнив, что есть договоренность о выдвижении согласованных кандидатов по мажоритарным округам.